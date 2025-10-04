Caltanissetta. Il consigliere comunale mazzarinese Luigi Bognanni aderisce al Partito Azione

CALTANISSETTA. La Segreteria Provinciale di Azione Caltanissetta accoglie Luigi Bognanni, Consigliere Comunale del Comune di Mazzarino, annunciando la sua adesione al Partito Azione, guidato da Carlo Calenda.

Questa scelta rappresenta un passaggio importante nel percorso politico

del Cons. Bognanni, nata dalla volontà di contribuire, con impegno e

concretezza, al rinnovamento della comunità locale e del Paese.

«Ho deciso di aderire ad Azione – dichiara Luigi Bognanni – perché ne

condivido i principi fondanti: serietà, pragmatismo, riformismo e

responsabilità istituzionale. Sono valori che ritengo essenziali per

costruire politiche moderne, capaci di coniugare sviluppo economico,

tutela dell’ambiente e inclusione sociale. Come Consigliere Comunale a

Mazzarino ho sempre lavorato per rappresentare gli interessi dei

cittadini, mettendo al centro crescita, legalità, trasparenza e

benessere della comunità. In Azione ho trovato una forza politica che

non si rifugia negli slogan, ma che propone soluzioni concrete per

affrontare le grandi sfide del nostro tempo».

Il Segretario Provinciale di Azione Caltanissetta, Luigi Zagarrìo,

accoglie con entusiasmo l’adesione di Luigi Bognanni:

«L’ingresso di Luigi nel nostro partito rafforza la presenza di Azione

sul territorio. Il suo impegno civico e la sua esperienza amministrativa

saranno un valore aggiunto per il nostro lavoro politico a favore dei

cittadini. Insieme vogliamo costruire una classe dirigente nuova, libera

dalle vecchie logiche, capace di dare risposte serie e concrete».

Il Segretario Regionale di Azione Sicilia, Antonello Calia, aggiunge:

«Accogliamo con piacere Luigi Bognanni nella nostra comunità politica.

La sua adesione conferma che Azione è il punt; o di riferimento per chi

vuole una Sicilia moderna, efficiente e protagonista del cambiamento. La

nostra è una squadra che cresce ogni giorno di più, unita da serietà e

responsabilità».