Caltanissetta. Il 25 ottobre all’Oasi Cristo Re convegno medico giuridico su reazioni avverse e danno biologico da vaccinazione

CALTANISSETTA. Si terrà a Caltanissetta un convegno medico e giuridico sulle reazioni avverse e sul danno biologico da vaccinazione. Un tema sempre più spesso alla ribalta delle cronache ed oggetto di pronunce dei tribunali civili.

Il convegno si terrà sabato 25 ottobre nell’auditorium dell’Oasi Cristo

Re, via Monte San Giuliano n. 4, con accoglienza dei partecipanti alle

ore 15:30 ed inizio degli interventi dei relatori alle ore 16:00. Tra i

relatori saranno presenti in sala alcuni dei più autorevoli esperti in

campo a livello nazionale, come il dott. Francesco Oliviero, psichiatra

e pneumologo, la dott.ssa Lidia Cristaldi, dirigente medico e angiologo,

l’avv. Serafina Lentini, presidente di Mille Avvocati per la

Costituzione.

A comporre il tavolo dei lavori anche l’avv. Lillo Massimiliano Musso e l’avv. Giampiero Alfarini. L’organizzatore del convegno è Ignazio Antonio Riggi.

Il convegno è intitolato “Reazioni avverse, una verità nascosta. La scienza oltre la censura nella guerra fredda sui dati dei decessi e delle malattie da vaccinazione”. Durante il convegno saranno rapportati i dati ufficiali dell’ISTAT ed evidenziate le novità sul campo delle malattie causate dalle vaccinazioni.

