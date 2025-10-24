Caltanissetta, il 25 ottobre accensione del fiocco rosa per sensibilizzare sulla prevenzione del tumore al seno

Anche Caltanissetta illumina la città con “Ottobre ROSA”. Il Comune di Caltanissetta, su proposta della VI Commissione “Sanità” e la Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro sezione di Caltanissetta parteciperanno alla campagna di sensibilizzazione “Campagna Nastro Rosa AIRC” per sensibilizzare sull’importanza della ricerca e prevenzione per il tumore al seno

A tal fine, dal 25 al 31 ottobre, sul palazzo dell’Archivio di Stato che si trova davanti piazza Falcone Borsellino, ogni sera, dopo il tramonto, verrà proiettata un’installazione luminosa di sensibilizzazione.

La cittadinanza è invitata a partecipare all’accensione del fiocco rosa che avverrà sabato 25 ottobre alle ore 18.30 alla presenza del Sindaco Walter Tesauro, della Giunta Comunale, del Presidente del Consiglio Comunale Gianluca Bruzzaniti, della VI Commissione Consiliare presieduta da Vincenzo Piscopo e della delegazione di Caltanissetta dell’AIRC presieduta da Paola Garofalo e della presidentessa del Progetto Luna Ersilia Sciandra.