Caltanissetta. Il 20 ottobre alla Multisala Moncada proiezione del film “No Other Land” su iniziativa del Pd Nisseno

CALTANISSETTA. Il Partito Democratico di Caltanissetta invita la cittadinanza alla proiezione del docufilm No Other Land, che si terrà lunedì 20 ottobre alle ore 19.00 presso la multisala Moncada.

L’opera, premiata con l’Oscar come Miglior Documentario nel 2025, è stata realizzata da un collettivo israelo-palestinese e racconta la realtà di Maser Yatta, un villaggio della Cisgiordania in cui gli abitanti palestinesi cercano quotidianamente di ricostruire le proprie case distrutte dai coloni israeliani. Dopo la raccolta di medicinali per la Global Sumud Flotilla e la partecipazione alle numerose manifestazioni cittadine delle ultime settimane, il PD nisseno prosegue il proprio impegno nella sensibilizzazione sul dramma del popolo palestinese, scegliendo questa volta il linguaggio cinematografico — uno strumento capace di generare coinvolgimento, riflessione ed empatia.

Parte del ricavato della serata sarà devoluto a Medici Senza Frontiere per Gaza, come segno concreto di sostegno a chi, ogni giorno, rischia la propria vita per continuare a prestare aiuto umanitario, anche dopo la fragile tregua in corso. Durante la serata interverrà il dottor D’Ippolito, presidente dell’Ordine dei Medici di Caltanissetta, per illustrare la posizione recentemente espressa dall’Ordine Nazionale dei Medici, che ha condannato con forza i continui attacchi alle strutture sanitarie di Gaza.

“In questi giorni, nelle piazze e nelle iniziative dedicate alla pace e alla solidarietà – dichiara Greta Tassone, vicesegretaria del PD nisseno – è stato bello vedere tanti giovani partecipare con attenzione e sensibilità. Sono loro i primi destinatari di questa proiezione, perché crediamo che la consapevolezza e l’impegno civile nascano anche attraverso momenti di condivisione culturale come questo.”