Caltanissetta. Gran successo per la conferenza “L’Uomo della Sindone e Casa Savoia”

CALTANISSETTA. Organizzata dalle Giovani Guardie d’Onore della Sicilia e dalla Delegazione provinciale di Caltanissetta dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon, si è svolta sabato scorso, 25 ottobre 2025, nei locali dell’InfoPoint della Pro Loco di Caltanissetta, una conferenza dal titolo “L’Uomo della Sindone e Casa Savoia”.

Ad introdurre i lavori il Coordinatore delle Giovani Guardie di Sicilia Gabriele La Corte, cui ha fatto seguito il saluto dell’Ispettore per la Sicilia, Gioacchino Pio Vella Cannella, che ha letto un messaggio di saluto della Presidenza Ingortp a firma del Presidente Nazionale Ugo D’Atri.

E’ seguito un breve intervento storico del Delegato nisseno Enzo Falzone che ha introdotto l’intervento ampio, esaustivo e coinvolgente di don Pietro Riggi, Parroco della chiesa Santa Croce di Caltanissetta (ove è conservata una Reliquia della Croce) e che da decenni è un fervente studioso della Sindone e che ha messo a confronto pareri scientifici e religiosi su questo “Lenzuolo” che per la Fede cattolica ha avvolto il Corpo del Cristo subito dopo la Crocifissione.

La Sindone, è sempre bene ricordarlo, è stata per diversi secoli “proprietà” di Casa Savoia. Alla morte dell’ultimo Re d’Italia, Umberto II, venne lasciata in eredità a Papa San Giovanni Paolo II, che aveva incontrato il Re in esilio in Portogallo nel 1982, un anno prima della dipartita. Al termine della conferenza, alla quale hanno partecipato i Delegati di Trapani, Enna ed Agrigento con diverse GGdOO, è stata consegnata una targa ricordo a Don Riggi.