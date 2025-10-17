Caltanissetta. “E quindi uscimmo a riveder le stelle”: bandito il Premio di Cultura Nazionale Dante Alighieri, Piermaria Rosso di San Secondo e Leonardo Sciascia 2025

Il Comitato di Caltanissetta della Dante Alighieri, il Parco Letterario “Piermaria Rosso di San Secondo” e La Strada degli Scrittori bandiscono il Premio di Cultura Nazionale Dante Alighieri, Piermaria Rosso di San Secondo e Leonardo Sciascia 2025 distinto in due sezioni sul seguente tema: “E quindi uscimmo a riveder le stelle”. Rifletti su questo verso dantesco e sulla sua attualità anche attraverso le opere di Piermaria Rosso di San Secondo e di Leonardo Sciascia

Sezione Studenti

Potrannopartecipare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado singolarmente o in gruppo con

elaborati scritti (poesie, racconti, saggi critici) della lunghezza massima di 10 cartelle; prodotti multimediali (cd, dvd, ecc.) della durata massima di 10 minuti; cortometraggi, brani musicali della durata massima di cinque minuti; elaborati grafici o pittorici, dipinti, fumetti, sculture, scenografie, ispirati alle opere di Dante Alighieri, Pier Maria Rosso di San Secondo e/o di Leonardo Sciascia.

I lavori, debitamente firmati, dovranno essere inviati entro e non oltre il 10 Novembre 2025 attraverso i docenti responsabili di ogni singola scuola o spediti a Prof. Maria Luisa Sedita, Presidente Società Dante Alighieri Comitato di Caltanissetta Via Libertà, 114 – 93100 Caltanissetta. Sugli stessi o su foglio allegato, in caso di gruppi numerosi o di intere classi, dovranno essere indicati: nome, cognome, classe e scuola di appartenenza, numero della tessera Dante allegata in fotocopia per i soci, ricevuta versamento €5,00 per i non soci.

Una commissione di esperti appositamente nominata esaminerà i lavori pervenuti nelle varie sezioni ed assegnerà i premi come segue distinti per ogni ordine di scuola:

1° Premio: € 300,00;

2° Premio: € 200,00

3° Premio: € 100,00

Allo studente 1° classificato delle scuole secondarie di 1° e di 2° grado sarà data la possibilità di frequentare uno stage teatrale in un teatro di Palermo.

Alle scuole vincitrici sarà consegnata una targa di riconoscimento, a tutti attestati di partecipazione.

Il giudizio della commissione è insindacabile.

Sezione Adulti e Studenti

Poesia, racconto, novella ispirati a un’opera di Dante Alighieri, Pier Maria Rosso di San Secondo e/o di Leonardo Sciascia le cui tematiche rispecchiano il medesimo ambiente Testo teatrale ispirato ad un’opera di Dante Alighieri, Pier Maria Rosso di San Secondo e/o di Leonardo Sciascia le cui tematiche rispecchiano il medesimo ambiente Prodotto multimediale ispirato a un’opera di Dante Alighieri, Pier Maria Rosso di San Secondo e/o di Leonardo Sciascia le cui tematiche rispecchiano il medesimo ambiente

Potranno partecipare studenti della scuola secondaria superiore o adulti. I lavori, debitamente firmati, dovranno essere inviati entro e non oltre il 10 Novembre 2025 a Prof. Maria Luisa Sedita, Presidente Società Dante Alighieri Comitato di Caltanissetta Via Libertà, 114 – 93100 Caltanissetta unitamente alla ricevuta di versamento di € 20,00 sul C.C bancario del CREDEM di Caltanissetta intestato a Società Dante Alighieri Comitato di Caltanissetta (IBAN: IT98 D030 3216 7000 1000 0021 912). Sugli stessi o su foglio allegato, in caso di gruppi numerosi o intere classi, dovranno essere indicati: nome, cognome, classe e scuola di appartenenza.

Una commissione di esperti appositamente nominata esaminerà i lavori pervenuti ed assegnerà i premi:

Trofeo poesia e narrativa Trofeo scrittura teatrale Trofeo nuove tecnologie per l’arte

Targhe di riconoscimento saranno assegnate al secondo e al terzo classificato per ogni sezione. I migliori lavori saranno pubblicati.

La premiazione si svolgerà nell’ambito degli eventi promossi da “La Strada degli Scrittori”, dal Parco Letterario “Pier Maria Rosso di San Secondo” e dall’Amministrazione Comunale di Caltanissetta.