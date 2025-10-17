Caltanissetta. “E quindi uscimmo a riveder le stelle”: bandito il Premio di Cultura Nazionale Dante Alighieri, Piermaria Rosso di San Secondo e Leonardo Sciascia 2025

Il Comitato di Caltanissetta della Dante Alighieri, il Parco Letterario “Piermaria Rosso di San Secondo” e La Strada degli Scrittori bandiscono il Premio di Cultura Nazionale Dante Alighieri, Piermaria Rosso di San Secondo e Leonardo Sciascia 2025 distinto in due sezioni sul seguente tema: “E quindi uscimmo a riveder le stelle”. Rifletti su questo verso dantesco e sulla sua attualità anche attraverso le opere di Piermaria Rosso di San Secondo e di Leonardo Sciascia
Sezione Studenti
Potrannopartecipare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado singolarmente o in gruppo con
- elaborati scritti (poesie, racconti, saggi critici) della lunghezza massima di 10 cartelle;
- prodotti multimediali (cd, dvd, ecc.) della durata massima di 10 minuti;
- cortometraggi, brani musicali della durata massima di cinque minuti;
- elaborati grafici o pittorici, dipinti, fumetti, sculture, scenografie, ispirati alle opere di Dante Alighieri, Pier Maria Rosso di San Secondo e/o di Leonardo Sciascia.
I lavori, debitamente firmati, dovranno essere inviati entro e non oltre il 10 Novembre 2025 attraverso i docenti responsabili di ogni singola scuola o spediti a Prof. Maria Luisa Sedita, Presidente Società Dante Alighieri Comitato di Caltanissetta Via Libertà, 114 – 93100 Caltanissetta. Sugli stessi o su foglio allegato, in caso di gruppi numerosi o di intere classi, dovranno essere indicati: nome, cognome, classe e scuola di appartenenza, numero della tessera Dante allegata in fotocopia per i soci, ricevuta versamento €5,00 per i non soci.
Una commissione di esperti appositamente nominata esaminerà i lavori pervenuti nelle varie sezioni ed assegnerà i premi come segue distinti per ogni ordine di scuola:
- 1° Premio: € 300,00;
- 2° Premio: € 200,00
- 3° Premio: € 100,00
Allo studente 1° classificato delle scuole secondarie di 1° e di 2° grado sarà data la possibilità di frequentare uno stage teatrale in un teatro di Palermo.
Alle scuole vincitrici sarà consegnata una targa di riconoscimento, a tutti attestati di partecipazione.
Il giudizio della commissione è insindacabile.
Sezione Adulti e Studenti
- Poesia, racconto, novella ispirati a un’opera di Dante Alighieri, Pier Maria Rosso di San Secondo e/o di Leonardo Sciascia le cui tematiche rispecchiano il medesimo ambiente
- Testo teatrale ispirato ad un’opera di Dante Alighieri, Pier Maria Rosso di San Secondo e/o di Leonardo Sciascia le cui tematiche rispecchiano il medesimo ambiente
- Prodotto multimediale ispirato a un’opera di Dante Alighieri, Pier Maria Rosso di San Secondo e/o di Leonardo Sciascia le cui tematiche rispecchiano il medesimo ambiente
Potranno partecipare studenti della scuola secondaria superiore o adulti. I lavori, debitamente firmati, dovranno essere inviati entro e non oltre il 10 Novembre 2025 a Prof. Maria Luisa Sedita, Presidente Società Dante Alighieri Comitato di Caltanissetta Via Libertà, 114 – 93100 Caltanissetta unitamente alla ricevuta di versamento di € 20,00 sul C.C bancario del CREDEM di Caltanissetta intestato a Società Dante Alighieri Comitato di Caltanissetta (IBAN: IT98 D030 3216 7000 1000 0021 912). Sugli stessi o su foglio allegato, in caso di gruppi numerosi o intere classi, dovranno essere indicati: nome, cognome, classe e scuola di appartenenza.
Una commissione di esperti appositamente nominata esaminerà i lavori pervenuti ed assegnerà i premi:
- Trofeo poesia e narrativa
- Trofeo scrittura teatrale
- Trofeo nuove tecnologie per l’arte
Targhe di riconoscimento saranno assegnate al secondo e al terzo classificato per ogni sezione. I migliori lavori saranno pubblicati.
La premiazione si svolgerà nell’ambito degli eventi promossi da “La Strada degli Scrittori”, dal Parco Letterario “Pier Maria Rosso di San Secondo” e dall’Amministrazione Comunale di Caltanissetta.