Caltanissetta. Due proposte del consigliere Armando Turturici per sostenere i giovani nisseni con borse di studio e riconoscimenti

Riceviamo e pubblichiamo nota del consigliere comunale del gruppo "Futura – costruiamo insieme la Città" Armando Turturici in merito a due sue proposte per sostenere i giovani nisseni.

“Vorrei fare due proposte all’amministrazione comunale di Caltanissetta che ritengo fondamentali per sostenere i nostri giovani e per rafforzare il legame identitario tra Caltanissetta e i tanti nisseni che, pur vivendo lontano, continuano a portare alto il nome della nostra città.

La prima proposta riguarda l’istituzione di borse di studio comunali destinate agli studenti meritevoli, con particolare attenzione a chi proviene da famiglie con difficoltà economiche.

Credo che sia nostro dovere dare un segnale concreto a quei ragazzi che, pur avendo talento e determinazione, si trovano spesso costretti a rinunciare ai propri sogni per mancanza di mezzi economici.

Investire nella loro formazione significa offrire a questi giovani la possibilità di proseguire gli studi universitari o di frequentare corsi di formazione professionale.

La seconda proposta è quella di istituire un riconoscimento annuale per i nisseni che si sono distinti nel mondo nei campi della cultura, della scienza, dello sport, dell’imprenditoria o dell’impegno sociale.

Sono convinto che sia importante far sentire a questi nisseni il nostro orgoglio e la nostra riconoscenza, perché rappresentano l’immagine migliore della nostra comunità, nella speranza che possano anche diventare esempi positivi per le nuove generazioni.

Molti nisseni, oggi sparsi per il mondo, continuano a distinguersi per professionalità, competenza e passione. Riconoscerli ufficialmente significa rafforzare il senso di appartenenza e di identità nissena, mantenendo vivo quel legame affettivo con la città, anche a distanza. Caltanissetta deve credere nei propri figli, in chi resta e in chi parte”.

Armando Turturici – Consigliere comunale di “Futura – costruiamo insieme la Città”.