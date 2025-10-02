Caltanissetta. Coldiretti promuove “Weekend in giallo” con laboratori per bambini in via Frà Giarratana

CALTANISSETTA. La prima parte dell’evento di venerdì 3 ottobre, che prevede un’intera mattina dedicata ai più piccoli, è stata spostata nel parcheggio adiacente alla sede Coldiretti di via Fra’ Giarratana 82. La prima parte dell’evento “Weekend in giallo” promosso da Coldiretti Caltanissetta e Campagna Amica, in programma venerdì 3 ottobre 2025, avrà luogo nell’area di parcheggio adiacente alla sede di Coldiretti in via Fra’ Giarratana 82.

I laboratori per bambini, originariamente in programma in Corso Umberto I, non subiranno alcuna variazione di orario e si svilupperanno nel corso della mattina. Considerata la concomitanza dello sciopero generale nazionale indetto dalla CGIL, che prevede una manifestazione in Piazza Garibaldi e in centro città, per motivi logistici i laboratori verranno infatti espletati nella suddetta area dalle ore 09:00 alle 13:00.

Resta invariato il resto del programma, come di seguito:

Ore 16:00, apertura stand – Saranno presenti 16 espositori accreditati al Mercato Campagna Amica per la vendita al dettaglio, stand organizzativi e informativi, un mega stand dedicato alle degustazioni per vino e olio EV, (extra Vergine d’oliva) che dovranno essere prenotate, il Track Food con la cucina mobile guidato dagli “Agri Chef” e i cuochi contadini che intratterranno il pubblico in un area show cooking dove si prepareranno sul posto piatti della cucina dei territori di appartenenza.

Ore 20:30 – Concerto in Corso Umberto dei “Cantunovu”, che intratterranno il pubblico con canti della tradizione popolare siciliana.