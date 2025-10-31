Caltanissetta città digitale: la piattaforma per scoprire luoghi d’interesse e attività economiche

Un tour digitale all’interno della città, delle sue bellezze artistiche e attività commerciali



Scoprire e conoscere Caltanissetta non soltanto con la presenza fisica ma anche in un mondo digitale. È questa l’idea che sta alla base di una “città digitale”, la piattaforma informatica che sta penetrando in numerose realtà italiane, compreso il capoluogo nisseno.

A presentare il progetto, nella sala gialla di Palazzo del Carmine, erano presenti l’assessore alla transizione digitale Vincenzo Lo Muto, il CEO IT Node Giacomo Lenoci, i responsabili di Sviluppo Caltanissetta Digitale Antonino Cavaleri e Manuel Montana e alcune delle aziende che hanno già aderito al progetto.

La piattaforma è già operativa e accessibile al link https://www.caltanissettadigitale.it/

“Si tratta di un progetto che valorizza le bellezze locali e offre un potere concreto alle realtà del territorio – hanno spiegato i referenti dell’azienda che ha realizzato e gestisce la piattaforma -. Con l’abbinamento tra siti e attività commerciali si crea uno spazio virtuale il più possibile realistico per il territorio. Ciò consente di fare una visita virtuale non soltanto tra le strade ma anche di entrare dentro le attività commerciali e nei luoghi d’interesse storico e architettonico. Una vetrina accattivante per le aziende che avranno una visibilità di respiro internazionale senza alcun costo aggiuntivo per l’azienda”.

“Con l’ingresso di Caltanissetta nella piattaforma Città Digitale possiamo beneficiare, senza alcun costo per l’ente comunale, di un portale che possa essere una vetrina per le bellezze architettoniche e culturali – ha concluso l’assessore Vincenzo Lo Muto -. Abbiamo la possibilità di offrire una visita 3D corredata di testi descrittivi e apprendimenti capaci di stimolare la voglia di esplorare, in presenza, la nostra città”.

Caltanissetta città digitale non è una semplice mappa fotografica dei luoghi ma un tour digitale che consente di avere una realtà fisica che prende vita online, sempre accessibile con un click, e che permetterà di cambiare il modo in cui si vive e si scopre un luogo o un’attività commerciale.

Accedendo alla piattaforma il visitatore potrà visitare Palazzo del Carmine, il Teatro Comunale Regina Margherita, chiese storiche quali la Cattedrale Santa Maria La Nova, l’Abbazia Santo Spirito, Chiesa di San Sebastiano, chiesa di Sant’Agata al Collegio ma anche la sala espositiva delle Vare e altri siti di interesse culturale che, nelle prossime settimane, saranno ulteriormente implementati. A breve, infatti, si potranno scoprire meglio Piazza Garibaldi, Palazzo Moncada, il Santuario del Redentore, il Cimitero monumentale “Angeli”, il Cimitero dei Carusi “Mario Zurli”, la chiesa di San Domenico e la chiesa di San Michele.

Una piattaforma implementata con “Sonia”, un assistente virtuale che permetterà di interagire con l’utente guidandolo nella sua visita interattiva.

Un puntatore, infine, permetterà anche di scoprire le attività commerciali che aderiranno all’iniziativa e che permetteranno di “aprire le loro porte” andando oltre le vetrine o i portoni d’ingresso.

“Si tratta di un approccio nuovo e digitale delle informazioni turistiche e le proposte commerciali presenti a Caltanissetta – hanno concluso i referenti della piattaforma -. Una trasformazione digitale senza precedenti e, per questo, ringraziamo l’amministrazione di Caltanissetta e l’assessore Lo Muto per aver creduto nel nostro progetto presentandosi come la prima e attualmente unica città capoluogo di provincia in Sicilia ad avere aderito a questa iniziativa”.

Per maggiori informazioni consultare https://www.valoredigitale.eu/caltanissetta-citta-digitale/