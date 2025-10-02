Caltanissetta. Casa Rosetta propone agli studenti nisseni supporto scolastico gratuito

CALTANISSETTA. Casa Rosetta propone agli studenti nisseni un servizio di supporto scolastico gratuito.

Attraverso il Centro di ascolto e di aggregazione di via De Nicola n. 2, accanto all’Archivio di Stato, grazie alla disponibilità di numerosi insegnanti volontari viene offerta ai giovani che frequentano gli istituti del capoluogo, l’opportunità di approfondimento e potenziamento in varie discipline: italiano, storia, geografia, filosofia, inglese, francese, matematica, fisica, chimica, scienze, anatomia.

Il Centro sarà a disposizione degli studenti dal 7 ottobre, ogni martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30. Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni ai corsi occorre chiamare il numero 328 3399081.