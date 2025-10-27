Caltanissetta. Carlo Vagginelli (PD) su Telecontact: “Politica locale agisca con coralità per preservare azienda e posti”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota del consigliere comunale PD Carlo Vagginelli sulla delicata vicenda legata ai lavoratori di Telecontact.

“Da un paio di giorni sulla stampa locale si avvicendano comunicati di rappresentanti politici e sindacali che manifestano preoccupazione di fronte alla possibile cessione di Telecontact, azienda del gruppo Tim che occupa circa400 dipendenti solo nella nostra città.

Di fronte ad una questione così delicata è di fondamentale importanza che la politica locale agisca con prontezza e coralità, per sollecitare soluzioni che mettano in sicurezza l’azienda ed i posti di lavoro.

Da questo punto di vista, va ricordato che sin dal 24/03/2024, su segnalazione del PD di Caltanissetta, l’Onorevole Peppe Provenzano ha depositato un’interrogazione chiedendo al Governo nazionale di affrontare con la massima urgenza le conseguenze della riorganizzazione aziendale di Tim, puntando a salvaguardare realtà come Telecontact, preservando i posti di lavoro e le tutele contrattuali dei lavoratori.

Dopo più di un anno il Governo Meloni non ha ancora dato riscontro alle nostre richieste, che rimangono quindi colpevolmente inevase. Ora, di fronte all’acutizzarsi di questa situazione, torniamo a chiedere attenzione e risposte da parte del Governo nazionale. Siamo certi che questa richiesta troverà il sostegno attivo di tutta la politica locale, delle forze sociali e delle organizzazioni sindacali, al di là di ogni bandiera.

Per la nostra città si prospetta una battaglia vitale, di fronte alla quale ciascuno è chiamato a fare la sua parte. Noi siamo pronti a farlo”.

Carlo Vagginelli , Consigliere Comunale PD