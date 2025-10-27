Caltanissetta. Apprezzata dal Sindacato autonomo di Polizia la disponibilità del Questore ad accogliere le istanze proposte

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota del segretario provinciale del Sindacato autonomo di Polizia Vito Natale a proposito delle richieste avanzate al Questore per affrontare alcune criticità che interessano il personale di Polizia.

“In data 23 ottobre, la Segreteria Provinciale del Sindacato autonomo di Polizia (Natale Vito, Sanfilippo Salvatore, Distefano Orazio, Natale Michele e Sfalanga Massimo) ha incontrato il Questore per un confronto volto ad affrontare diverse criticità che interessano il personale, con particolare riferimento all’Ufficio Volanti di Caltanissetta, Gela e Niscemi, nonché del personale operante presso il sito CPR di Pian del Lago.

Durante l’incontro sono stati affrontati i seguenti punti:

– Abilitazione all’uso del Teaser: Si è ribadito l’importanza di garantire la

– formazione e l’abilitazione del personale delle volanti all’utilizzo del Teaser, strumento fondamentale per sicurezza operativa. Si è sottolineata l’avvio di un ulteriore corso formativo da indirizzare al personale delle volanti di Gela e Niscemi.

– Ristrutturazione e ampliamento del corpo di guardia del Commissariato di Gela. Si è rappresentato di procedere con interventi urgenti di ristrutturazione dei locali i cui ambienti risultano ormai non idonei alle attuali esigenze di servizio. L’obiettivo è quello di migliorare le condizioni di lavoro del personale e rendere gli spazi più funzionali e accoglienti

– Potenziamento dell’organico nei servizi di vigilanza presso il CPR di Pian del Lago: Si è chiesto il potenziamento, o almeno il ripristino dell’organico previsto dalle disposizioni attuali vigenti al fine di garantire turnazioni sostenibili e un’efficace gestione del controllo della vigilanza.

– Potenziamento dell’organico delle Volanti della Questura e dei Commissariati di Gela e Niscemi: Prevedere, con il potenziamento previsto a fine anno, di una maggiore di assegnazione di personale al fine di garantire un controllo del territorio efficace e turnazioni più equilibrate.

– Assegnazione veicolo idoneo per la Polizia Scientifica di Gela: E’ stata evidenziata la necessità di dotare la Scientifica del Commissariato di un mezzo idoneo. Indispensabile per garantire efficienza e tempestività negli interventi tecnici e nelle attività di sopralluogo.

– Corso formativo per moto pattuglie: il SAP ha inoltre proposto la realizzazione di un ulteriore corso di abilitazione alla guida delle moto (colore di serie e di Istituto) destinato esclusivamente al personale in servizio al controllo del territorio come le volanti e la polizia giudiziaria che permetterebbe di potenziare, ancora di più, le capacità di intervento delle pattuglie sul territorio.

L’Amministrazione ha mostrato apertura e disponibilità ad accogliere le istanze rappresentate, impegnandosi a valutare anche altre possibili soluzioni in tempi ragionevoli.

Il Segretario Provinciale – Natale Vito – esprime, ancora una volta, apprezzamento per la disponibilità e l’attenzione del Questore di Caltanissetta, Pinuccia Albertina Agnello, che si è sempre dimostrato sensibile alla risoluzione delle problematiche legate alla salute, alla sicurezza e alla professionalità dei poliziotti che operano sul territorio. Il Sindacato continuerà a monitorare l’attuazione degli impegni assunti, confermando la propria vicinanza al personale tutto e il costante impegno per la tutela dei diritti, della salute e della professionalità dei poliziotti della Polizia di Stato”.

Il Segretario Provinciale, Vito Natale