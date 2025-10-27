Caltanissetta. Ancora premi in concorsi di poesia per Salvatore Amico e la figlia Chiara Corinne a Taormina e Milazzo

CALTANISSETTA. Si è svolta la cerimonia di premiazione della XV edizione del Premio Internazionale di Poesia “Maria, Madre del Buon Cammino” promosso dalla Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, Santa Venera di Trappitello Taormina (ME) guidata dal sacerdote Padre Tonino Tricomi. Ancora sul podio il poeta e scrittore Salvatore Amico che ha ricevuto il terzo premio per una lirica in lingua italiana. Grande serata all’insegna della poesia e della musica con tanti poeti provenienti da ogni parte d’Italia.

La serata è stata presentata con abile maestria dall’instancabile Angela Maria Vecchio. La giuria del Premio era composta da Rosa Maria Di Salvatore, Maria Lidia Simone, Teresa Vadalà, Salvatore Puglia e Gianluca Lo Re. La serata si è conclusa con un momento di convivialità e l’augurio di potersi rivedere il prossimo anno.

Lo stesso giorno a Milazzo (ME) ancora una volta insieme ad essere premiati Salvatore e sua figlia Chiara Corinne. Salvatore ha vinto il Premio Giuseppe Di Meo per una poesia in lingua poetica siciliana e una menzione d’onore per una lirica in lingua italiana mentre Chiara Corinne ha ottenuto un terzo posto ex-aequo per una lirica in lingua poetica siciliana e il Premio Giuseppe Di Meo per una poesia in lingua italiana.

Il Premio Letterario, promosso dall’Associazione Culturale “Teseo” e presieduto dal dottore e scrittore Attilio Andriolo , è giunto alla sua VII edizione. I premi sono delle ceramiche appositamente dipinte a mano dall’artista Valeria Cotruzzolà. La giuria era composta da: Stefano impallomeni (regista-giurato), Gabriella Bertuccini (prof.ssa di filosofia), Carmelo Maimone (prof. Di filosofia). La manifestazione si è svolta presso il Parco Corolla di Milazzo (ME). Salvatore ha dichiarato: “È sempre una grande emozione essere premiato insieme alla propria figlia come se fosse la prima volta”.