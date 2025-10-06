Caltanissetta. All’IISS “Luigi Russo” consegnate Certificazioni di Lingua Spagnola DELE livello B1 e B2

CALTANISSETTA. All’I.I.S.S. Luigi Russo di Caltanissetta mercoledì 01 Ottobre 2025 si è tenuta in Aula Magna la cerimonia di consegna delle Certificazioni di Lingua Spagnola DELE, livello B1 – B2. La cerimonia è stata organizzata dall’Istituto per premiare gli studenti e le studentesse che hanno superato gli esami previsti dal DELE.

L’evento ha previsto la consegna formale dei Certificati alla presenza delle famiglie, del docente formatore e della docente curriculare di spagnolo Prof.ssa Ciresi, per celebrare il traguardo raggiunto e sottolineare il valore delle competenze linguistiche per il futuro accademico e professionale.

La Prof.ssa Chiara Distefano, docente formatore del corso, ha aperto la cerimonia congratulandosi con gli studenti e le studentesse, lodando gli sforzi compiuti dal docente Tutor Prof. Egidio Di Fazio, e ringraziando la D. S. Prof.ssa Maria Rita Basta per il sostegno fornito nella pianificazione di tutte le attività previste dal corso organizzato nell’ambito del PNRR B1 e B2 – Multilinguismo e Internazionalità.