Caltanissetta. Aggiornamento Albo Scrutatori e Albo Presidenti di seggio elettorale: ecco come presentare le istanze

CALTANISSETTA. Il Comune di Caltanissetta, tramite distinti avvisi, ha reso note le modalità, i requisiti e i termini di presentazione delle domande per l’aggiornamento dell’Albo degli scrutatori e dell’Albo dei Presidenti di seggio elettorale.

Gli elettori che intendono essere inseriti nell’Albo unico degli scrutatori devono presentare l’apposita istanza (presente a piè di pagina), corredata da una fotocopia di un documento di riconoscimento, entro e non oltre il 30 novembre 2025.

Nella domanda i richiedenti devono dichiarare:

– data di nascita;

– residenza;

– professione;

– di essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell’obbligo;

– di essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Caltanissetta;

– di essere cittadini maggiorenni e non aver superato i 75 anni di età;

Oltre ai suddetti dati personali, i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune di Caltanissetta che intendono presentare le istanze per essere inseriti nell’Albo dei Presidenti di seggio elettorale, devono presentare l’apposita istanza (presente a piè di pagina) entro il 3 novembre 2025, dichiarando anche:

– di essere in possesso almeno del titolo di scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità).

Entrambe le domande possono essere presentate con una delle seguenti modalità:

– tramite lo Sportello Telematico del Comune di Caltanissetta (solo per chi è in possesso di un’identità digitale SPID CIE CNS) ai seguenti link:

1. Albo degli scrutatori: https://sportellotelematico.comune.caltanissetta.it/action%3As_italia%3Aalbo.scrutatori.

2. Albo dei presidenti di seggio: https://sportellotelematico.comune.caltanissetta.it/action:s_italia:albo.presidenti.seggio

– invio a mezzo di posta al seguente indirizzo: “Comune di Caltanissetta – Direzione Affari Demografici – Corso Umberto I, 93100 Caltanissetta” (farà fede la data di ricevimento del servizio postale).

In tal caso farà fede la data di ricevimento del servizio postale;

– consegna al protocollo dell’Ente. In tal caso farà fede la data di registrazione al protocollo dell’Ente;

– invio a mezzo di posta elettronica ad uno dei seguenti indirizzi e-mail o PEC:

protocollo@pec.comune.caltanissetta.it

servizi.demografici@pec.comune.caltanissetta.it

servizi.demografici@comune.caltanissetta.it