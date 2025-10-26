Caltanissetta, a tre artisti nisseni targhe di riconoscimento per la loro attività nel sociale

Felicità e soddisfazione, ieri, sabato 25 ottobre, per tre artisti nisseni ai quali sono state consegnate tre targhe di riconoscimento per le attività che svolgono in campo sociale.

La consegna è avvenuta all’Hotel Helios a San Cataldo, ed è stata organizzata e promossa dal Console Emerito Maestro del Lavoro, Aldo Vizzini. I premiati sono: maestro Romina Formica, sassofonista; Giuseppe Di Benedetto, fisarmonicista; Giuseppe Amico, maestro di Ballo.

Attraverso attività artistiche e laboratori dedicati alle persone anziane, gli artisti premiati promuovono momenti di condivisione, benessere e umanità.

L’iniziativa, che unisce arte e impegno civile, nasce dal desiderio di offrire non solo esperienze culturali, ma anche un sostegno umano a chi vive situazioni di solitudine o di fragilità. L’arte diventa così un linguaggio universale capace di creare legami e di restituire dignità e sorriso a chi spesso resta ai margini.