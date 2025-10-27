Badminton. Ai campionati italiani Junior e Under di Chiari Francesco Cardillo conquista l’argento

Ottimo risultato per Francesco Cardillo, giovane atleta dell’ASD BC Pietrarossa, protagonista ai Campionati Italiani Junior e Under organizzati dalla Federazione Italiana Badminton e disputati a Chiari (Brescia) dal 23 al 26 ottobre 2025. Sotto la guida della professoressa Patrizia Cataldo, Cardillo ha messo in mostra talento, determinazione e solidità tecnica nella categoria Under 15, conquistando una prestigiosa medaglia d’argento nel doppio maschile in coppia con Alessandro Lagasio dell’ASD Il Punto di Torino.

Il duo ha superato turni impegnativi con grande concentrazione e spirito di squadra, arrendendosi solo in finale dopo una partita combattuta. Un risultato che conferma la crescita del giovane atleta nisseno e la qualità del lavoro svolto dal suo staff tecnico. Cardillo ha inoltre raggiunto i quarti di finale nel singolare maschile U15 e nel doppio misto U15, confermandosi tra i migliori interpreti della sua categoria a livello nazionale.

Oltre agli allenamenti a Caltanissetta con la prof.ssa Patrizia Cataldo, Francesco si allena due volte a settimana a Catania, presso il Centro Tecnico Territoriale della Federazione Italiana Badminton, sotto la guida dell’allenatore indiano Kiran Balaji, con cui sta affinando la tecnica e la preparazione atletica. “La medaglia d’argento è una grande soddisfazione – ha commentato la prof.ssa Cataldo –. Francesco ha dimostrato maturità e impegno, rappresentando al meglio il nostro club e il lavoro fatto in palestra durante l’anno.”

A completare la rappresentanza del BC Pietrarossa ai Campionati di Chiari sono stati Ester Vaccaro (Under 15) e Samuele Vaccaro (Under 17), entrambi impegnati nelle rispettive categorie. I due atleti, pur fermandosi al primo turno di gara, hanno avuto modo di fare esperienza preziosa in un contesto di alto livello tecnico e competitivo, fondamentale per la loro crescita sportiva. Per il club nisseno, si tratta di un risultato complessivo che conferma la bontà del lavoro svolto nel settore giovanile e l’impegno costante nel promuovere il badminton tra i giovani del territorio.