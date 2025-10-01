Assegnati nuovi Ispettori alla Questura di Enna e al Commissariato di Piazza Armerina

A far data dal 1° ottobre 2025, sono stati assegnati nuovi ispettori alla Questura di Enna e al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Piazza Armerina. Il Questore di Enna ha dato loro il benvenuto, rivolgendo un augurio di buon lavoro e sottolineando l’importanza del ruolo che ciascuno sarà chiamato a svolgere a beneficio della comunità.

L’assegnazione di ulteriori risorse umane rappresenta un rafforzamento significativo dell’organico, volto a garantire un sempre più efficace presidio del territorio e una costante attenzione alle esigenze di sicurezza dei cittadini della provincia ennese.