Acqua con patina rosa e cattivo odore nel fiume Gela. Associazioni presentano denuncia. Il sen. Lorefice (M5S): “Presentata interrogazione ai Ministeri”

Una patina rosa ha ricoperto le acque del fiume Gela, che sfocia in mare, e il cattivo odore che emana l’acqua è stato percepito in tutta la zona limitrofa. A Gela (Caltanissetta), sono in corso verifiche per risalire all’origine di quelli che sembrano sversamenti di sostanze pericolose e di reflui non depurati.

“Una situazione che si ripete spesso e alla quale, a oggi, non si riesce a dare soluzioni. Abbiamo deciso di presentare una denuncia alle autorità competenti”, dicono Emanuele Amato e Saverio Di Blasi, presidenti delle associazioni “Amici della terra” e “Aria nuova”.

Il senatore M5s Pietro Lorefice ha comunicato di aver presentato un’interrogazione ai ministri dell’ambiente e della salute. “Ho chiesto ai ministri competenti di disporre verifiche straordinarie sugli scarichi della zona industriale di Brucazzi, individuare e sanzionare i responsabili, avviare la bonifica delle aree contaminate e istituire un tavolo tecnico permanente per coordinare i controlli”, dice il parlamentare. (ANSA).