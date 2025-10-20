Il 10eLotto premia la Sicilia. Nei concorsi di venerdì 17 e sabato 18 ottobre, come riporta Agipronews, centrato un “6” Oro regala 25mila euro (vincita più alta del concorso di sabato) a Rometta, provincia di Messina, in corso della Libertà. A questi si sommano 6.500 euro centrati in via Gianforma Mangione a Modica, in provincia di Ragusa, e tre colpi da 5mila euro l’uno realizzati, rispettivamente, in via Giuseppe Garibaldi a Castelvetrano (TP), in via Camillo Benso Conte di Cavour a Pachino (SR) e in corso Giuseppe La Masa a Trabia (PA). L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,1 miliardi da inizio anno.
10eLotto, in Sicilia vinti 46mila euro
Lun, 20/10/2025 - 11:24
