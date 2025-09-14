Salute

Vuelta, proPal invadono Gran Via di Madrid: annullata ultima tappa

AdnKronos

Vuelta, proPal invadono Gran Via di Madrid: annullata ultima tappa

Dom, 14/09/2025 - 18:37

Condividi su:

(Adnkronos) – Ultima tappa della Vuelta di Spagna 2025 annullata. Centinaia di manifestanti filo-palestinesi hanno invaso parte del percorso, nel centro di Madrid.  Jonas Vingegaard ha vinto così questa ma è stato costretto a saltare la cerimonia di premiazione. Sulla Gran Via, dove i ciclisti avrebbero dovuto transitare più volte, i manifestanti hanno abbattuto le transenne e hanno marciato sulla strada, alcuni intonando slogan per il boicottaggio di Israele. Il gruppo dei ciclisti si è dovuto fermare.   —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta