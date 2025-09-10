Stato dell’Unione, von der Leyen: “L’Europa combatte per suo futuro”

(Adnkronos) – “L’Europa combatte per suo futuro”. A dirlo oggi è stata la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nel suo discorso a Strasburgo sullo stato dell’Unione, il quinto della sua carriera e probabilmente il più complicato. “L’Europa è in lotta. Una lotta per la nostra libertà e la nostra capacità di determinare il nostro destino. Non illudiamoci: questa è una lotta per il nostro futuro”, ha aggiunto la presidente, per la quale “questo deve essere il momento dell’indipendenza dell’Europa. Un momento che possiamo cogliere se siamo uniti”. “Oggi abbiamo assistito a una violazione sconsiderata e senza precedenti dello spazio aereo della Polonia e dell’Europa da parte di oltre 10 droni russi Shahed. L’Europa è pienamente solidale con la Polonia”, ha poi sottolineato. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)