Sicilia. Luca Sammartino nuovo assessore all’Agricoltura: Schifani firma il decreto di nomina

Luca Sammartino è il nuovo assessore all’Agricoltura della Regione Siciliana. Il governatore Renato Schifani ha firmato il decreto di nomina. Sammartino prende il posto di Salvatore Barbagallo, che aveva sostituito proprio il deputato catanese della Lega alla guida dell’assessorato di viale Regione Siciliana. Con il decreto di oggi Schifani accetta le dimissioni di Barbagallo e nomina nuovamente Sammartino, che dovrebbe prestare giuramento domani, all’Ars, davanti al presidente della Regione.