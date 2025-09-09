Sicilia. Incentivi alle imprese per le assunzioni, al via lo scorrimento della graduatoria. Albano: “Da domani attiva la piattaforma per inserire i documenti”

Da domani mattina sarà nuovamente attiva la piattaforma per la presentazione dei documenti per accedere agli incentivi voluti dal governo Schifani per le assunzioni di personale nelle imprese. Con l’incremento di ulteriori 42 milioni di euro, a valere sull’Avviso 14/2024 del Pr Sicilia Fse+ 2021- 2027, l’assessorato al Lavoro sta procedendo allo scorrimento delle graduatorie.

«Con le risorse finanziarie aggiuntive – dichiara l’assessore regionale al Lavoro, Nuccia Albano – continuiamo a rafforzare le misure per aumentare l’occupazione nelle imprese, con l’obiettivo di favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di persone prive di un’occupazione stabile, contribuendo a ridurre i costi sostenuti dalle imprese che effettuano assunzioni a tempo indeterminato e le mantengono nel tempo, anche incentivando la trasformazione dei contratti a termine già in essere o l’assunzione a tempo indeterminato di giovani attualmente impegnati in tirocini presso le aziende».

Potranno procedere all’inserimento dei documenti, dalle ore 9 del 10 settembre, le imprese che nei mesi scorsi avevano partecipato all’avviso, erano state inserite nella graduatoria e vogliono beneficiare degli incentivi.

La piattaforma, raggiungibile all’indirizzo https://fse.regione.sicilia.it, resterà aperta fino alle ore 14 del 30 settembre.