Scoperta una carrozzeria abusiva in un garage nel Catanese, scatta il sequestro

Una carrozzeria abusiva ricavata all’interno di un garage privato è stata scoperta e sequestrata a Biancavilla, nel Catanese, dai carabinieri intervenuti in un box nei pressi di via Mongibello, da cui avevano sentito provenire forti rumori. Una volta entrati nel locale, grande circa 70 metri quadrati, hanno sorpreso un 39enne del posto intento a lavorare con una smerigliatrice sul paraurti di un’auto. L’ispezione del garage ha consentito di scovare altri tre mezzi in fase di riparazione, oltre a numerosi strumenti tipici di un’officina, compresi solventi, vernici e resine utilizzate per le lavorazioni e le riparazioni. Il locale, però, era privo di sistemi di aspirazione e filtraggio dei fumi, quindi l’aria era irrespirabile, mentre i materiali e i rifiuti speciali prodotti, come ad esempio i residui di stucco, vernici e solventi, venivano gestiti senza alcuna documentazione o autorizzazione. L’intera attività, risultata priva di registri e di titoli abilitativi, è stata sequestrata, insieme ai veicoli trovati all’interno. Per l’uomo, invece, è scattata una denuncia per esercizio abusivo della professione, gestione e smaltimento illecito di rifiuti e immissione non autorizzata di fumi in atmosfera.