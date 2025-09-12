Ripresa acquedotto Fanaco, calendario aggiornato della distribuzione idrica per alcuni Comuni del Nisseno: ecco quali

Di seguito il calendario aggiornato, dopo la ripresa dell’acquedotto Fanaco da parte di Siciliacque.
Sutera
12/09/2025 bassa 1
13/09/2025 bassa 2
14/09/2025 alta
15/09/2025 media
Campofranco
11/09/2025 zona bassa
12/09/2025 zona Alta 1
13/09/2025 zona Alta 2
14/09/2025 zona Media
15/09/2025 zona bassa
Montedoro
12/09/2025 zona bassa
13/09/2025 zona alta
Distribuzione a giorni alterni
Milena
11/09/2025 villaggio Cavour
12/09/2025 carabinieri
13/09/2025 Cimitero
14/09/2025 piazza
15/09/2025 villaggio Cavour
Aquaviva
12/09/2025 N. settore centro, E1, E2, E3
13/09/2025 N. settore centro, E4, E5
Distribuzione a giorni alterni
Mussomeli
12/09/2025 Ospedale, Bosco, Germano
13/09/2025 S. Enrico, N. settore centro, Madrice, S. Giovanni
14/09/2025 Via Napoli, Ponte, S.Croce e medio
15/09/2025 Ospedale, Bosco, Germano
Delia
13/09/2025 bassa, alta
14/09/2025 media, alta
Distribuzione a giorni alterni
La zona alta tutti i giorni
Sommatino
13/09/2025 media, alta, quattro aratate
14/09/2025 accumulo
15/09/2025 bassa-primo maggio, quattro aratate
I comuni di Bompensiere e Serradifalco distribuzione tutto il comune a partire da oggi.