Prelievo multiorgano all’ospedale Villa Sofia di Palermo

Un delicato intervento di prelievo multiorgano è stato eseguito dall’equipe medica dell’Uosd Anestesia e Neurorianimazione dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, diretta da Innocenza Pernice, su un paziente di 30 anni in morte cerebrale. L’intervento è stato eseguito con il supporto di un’equipe chirurgica dell’Ismett, diretta da Pasquale Bonsignore, che ha effettuato il prelievo di fegato e reni. ”Rivolgo il mio personale ringraziamento alla famiglia di questo donatore – ha detto il direttore generale dell’Azienda Villa Sofia-Cervello, Alessandro Mazzara – Scegliere di donare gli organi è un grande atto d’amore e di estrema generosità che permette di salvare più vite umane. Esprimo il mio apprezzamento per i medici e tutta l’equipe sanitaria per la grande professionalità che ha reso possibile eseguire l’intervento con successo”.