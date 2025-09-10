Morto Paul Baccaglini, l’ex presidente del Palermo trovato senza vita in casa a Milano

Paul Baccaglini, 41 anni, presidente del Palermo nel 2017, è stato trovato morto nella sua casa di Milano dalla compagna. Sull’accaduto indagano i Carabinieri secondo i quali l’uomo si sarebbe suicidato. Nato a Pittsburgh, negli Stati Uniti nel 1984, da padre americano e madre italiana, Baccaglini ha vissuto in Italia fin dalla gioventù. Dopo alcuni inizi nel mondo dello sport, si era avvicinato a quello della comunicazione: prima con la radio lavorando a Radio Padova e per tre anni a RTL 102.5 e infine in televisione come inviato per la trasmissione “Le Iene”. Per alcuni anni si è poi occupato di finanza, diventando un trader. Il 6 marzo 2017 diventa presidente del Palermo, carica che manterrà fino alle sue dimissioni il 4 luglio dello stesso anno. Proprio dalla redazione del programma televisivo di Italia 1, “Le Iene”, è giunto un messaggio di cordoglio: “Ciao Paul. Martedì mattina è venuto a mancare Paul Baccaglini, un nostro inviato che ha fatto parte della squadra de Le Iene qualche anno fa. Abbracciamo forte tutta la sua famiglia” si legge.
