Lite e aggressione tra automobilisti, arrestati padre e figli a Palermo

La polizia di Palermo ha eseguito provvedimenti di custodia cautelare nei confronti dei componenti di una famiglia – il padre di 54 anni e i tre figli di 26, 24 e 17 anni – responsabili, ad eccezione del 24enne, dei reati di rapina, lesioni e minacce aggravate. Il 24enne ed il 17enne dovranno anche rispondere del reato di tentata estorsione. In carcere sono finiti e il padre e i figli di 26 e 17 anni, mentre per il 24enne è stato disposto l’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. I fatti risalgono alla sera del 25 aprile quando, una lite scoppiata tra i passeggeri di due auto in marcia sull’autostrada A19 si è trasformata in una rappresaglia su viale Regione Siciliana, a Palermo. I fratelli, ritenendo di essere stati offesi dalla “altrui esuberanza automobilistica”, hanno inseguito i ‘rivali’ costringendoli a fermarsi appena arrivati a Palermo. Da lì, una vera e propria rappresaglia “connotata da violenza cieca ed inusitata”: una delle vittime, l’autista del mezzo bloccato, è stato colpito al volto con un tirapugni mentre il passeggero, sceso dall’auto in soccorso del compagno di viaggio, è stato quasi investito dal padre degli aggressori nel frattempo arrivato a bordo di un’altra auto per dare sostegno ai figli. I passeggeri dell’auto inseguita – due ragazzi e due ragazze – sono stati fatti scendere e il parabrezza rotto con una mazza. Poi gli aggressori hanno portato via l’auto facendo perdere le loro tracce. Durante l’aggressione, anche l’auto degli assalitori ha riportato alcuni danni, tanto che, dopo qualche giorno, il 24enne e il 17enne hanno contattato una delle due vittime minacciandola di ”arrecarle un dolore mai provato prima” se non avesse provveduto a pagare le somme necessarie per riparare la carrozzeria. Da qui l’accusa di tentata estorsione.