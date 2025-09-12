Lions Club Caltanissetta, il 16 settembre l’iniziativa “Over 45: consigli pratici per un meritato benessere”

Martedì 16 settembre – Sala Convegni dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Via Enrico Medi 1, Caltanissetta

Il Lions Club Caltanissetta, presieduto da Paola Lobue, aderisce, in co-partecipazione ad altre associazioni, alla giornata interamente dedicata alla salute e al benessere nella fase della vita che segue i 45 anni, organizzata per martedì 16 settembre. Un evento che intreccia scienza, prevenzione e consapevolezza, con la partecipazione di medici, esperti e professionisti della salute.

Un percorso tra movimento, conoscenza e consapevolezza. La giornata prenderà avvio al Parco Dubini dalle ore 10.00 alle 11.30 con l’attività “Passi di salute e benessere” guidata da Ligia Dominguez, che condurrà i partecipanti in un’esperienza di movimento all’aperto, sottolineando l’importanza dell’attività fisica nella vita quotidiana.

Il cuore del convegno si svolgerà nel pomeriggio, presso la Sala Convegni dell’Ordine dei Medici di Caltanissetta, a partire dalle 16.30, con i saluti istituzionali di Giovanni D’Ippolito e Ivana Guarneri e la moderazione di Antonio Burgio.

Il programma degli interventi

17.00 – Over 45: servono particolari controlli? – relatore Giuseppe Giannone;17.20 discussants: – Nevilia Aquilina, Salvina Diliberti

17.40 – Healthy Aging: l’arte e la scienza della longevità in salute – relatore Ligia Dominguez;18.00 discussants: Chiara Curcuruto, Andrea Sardone

18.20 – Cronobiologia della salute: mindfulness e i potenziali meccanismi della consapevolezza contro lo stress – relatore Rosalinda Vitali;18.40 discussants: Paolina Lobue, Federica Vinciguerra

19.00 – C’è vero benessere senza dormire? – relatore Michele Maria Vecchio;19.15 discussants: Marisa Sedita, Carmela Ricotta

Alle 19.20, la conclusione dei lavori sarà affidata a Gabriella Di Carlo Reas.

L’immagine scelta per la copertina raffigura un’opera di Maria Pia Matraxia dal titolo “Aria di cambiamenti”. L’artista, attraverso il suo linguaggio evocativo, invita a riflettere sul valore della trasformazione personale: “Il gioco della vita ha in sé tempo per ritrovare percorsi nuovi, un nuovo modo di stare al mondo. Quanto più ci si apre alla metamorfosi, tanto più ci si appropria di una dimensione interiore che conduce dritto alla profondità dell’anima.”

Con il patrocinio a questo incontro, il Lions Club Caltanissetta rinnova il proprio impegno nella diffusione della cultura della prevenzione, dell’invecchiamento attivo e della cura della persona, promuovendo un’idea di benessere che non riguarda soltanto la salute fisica, ma anche la dimensione mentale ed emotiva.