Dolore a Caltanissetta per la scomparsa del quattordicenne Francesco Avanzato: un ragazzo dal sorriso d’oro e dall’animo buono

Un dolore troppo grande da sostenere quello che Caltanissetta sta vivendo per la morte del giovane nisseno Francesco Avanzato, venuto a mancare a soli quattordici anni a causa di un male che non ha pietà neanche per le vite più giovani.

L’intera comunità si è stretta intorno alla famiglia, la quale appena un anno fa è stata sconvolta dalla scomparsa del papà di Francesco.

Sui social tanti e diversi i messaggi di cordoglio per offrire vicinanza e umanità, ma anche per tenere stretta la mano ai cari di Francesco.

“Tutta la comunità dell’IISS “Luigi Russo” – si legge –, si stringe intorno ai familiari e parenti del compianto alunno Francesco Avanzato. Ti ricorderemo tutti. Innocente vittima di un male incurabile che non dà scampo nemmeno ai più giovani”. E ancora: “I Miners, in tutte le sue componenti, si uniscono all’immenso dolore della famiglia Avanzato. Ti ricorderemo sempre per come eri: un ragazzo solare, allegro e con una palla di basket in mano.”

Per il giovane Francesco, un ragazzo dal sorriso d’oro, gentile e dall’animo buono, è stata creata una raccolta fondi, sostenuta da associazioni e singoli cittadini. L’iniziativa, come si legge su Gofundme.com è stata realizzata dagli amici del fratello di Francesco per aiutare la famiglia a “far sentire maggiormente la nostra presenza per la brutta perdita”.

https://gofund.me/8131847a7

La redazione de Il Fatto Nisseno si stringe al dolore della famiglia.