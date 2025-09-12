Distribuzione idrica: ecco il calendario aggiornato per Caltanissetta, San Cataldo e Mazzarino

Di seguito il calendario aggiornato dopo la ripesa dell’acquedotto Ancipa basso da parte di Siciliacque.
Caltanissetta
13/09/2025 Sanatorio, Santa barbara, centro balate, Centro Storico,
14/09/2025 poggio S. Elia, via due fontane, L. Monaco, Gibil Gabib, Santa barbara, centro balate, Centro Storico, Trabonella
15/09/2025 Firrio, Santo Spirito, Padre Scuderi, via Paladini, San Giovanni Bosco, Angeli, ASI Stazzone, Cinnirella, Santa Barbara, centro balate, Centro Storico
16/09/2025 poggio S. Elia, via due fontane, Sanatorio, L. Monaco, Gibil Gabib, Santa barbara, centro balate, Centro Storico, Trabonella
San Cataldo
13/09/2025 Zone 1-4-5-6
14/09/2025 Zone 2-3-6-7
15/09/2025 Zone 1-4-5-6
Mazzarino
13/09/2025 fondaco vecchio, salita montata, fasellari, Immacolata, Mercadante basso
14/09/2025 Santa Lucia, Via Roma, Mercadante alto