Caltanissetta. Estate indimenticabile per la nissena Sara Rossello: dopo Miss Summer conquista il titolo nazionale “Ragazza PVK” e una borsa di studio alla Casa dell’Attore

Il periodo d’oro della 17enne nissena Sara Rossello, che ha conquistato il titolo di Miss Summer a Sommatino il 2 agosto scorso, poi ha vinto la tappa regionale a San Gregorio di Catania, conquistando la partecipazione alla finale del concorso nazionale “Una Ragazza per il Cinema”, ha aggiunto un’altra perla domenica scorsa al Teatro Antico di Taormina con la conquista del titolo nazionale “Ragazza PVK” e una borsa di studio alla Casa dell’Attore. Per Sara Rossello un’estate indimenticabile. Qualcosa di inimmaginabile per una studentessa dell’ultimo anno dell’Istituto “Mottura”, indirizzo Scienze Applicate. Sara Rossello, appassionata di recitazione, canto e danza, capacità che coltiva in autonomia, riesce pure ad improvvisarsi dj musicale. La ragazza sembra il prototipo perfetto del volto della tv, bella, intelligente, brava e con uno sorriso coinvolgente. Il concorso “Miss Summer” si conferma così fucina di talenti e di giovani bellezze per il mondo dello spettacolo. L’ideatore e presentatore Emanuele Cellauro si dice orgoglioso di avere selezionato Sara Rossello, proclamata poi dalla giuria Miss Summer 2025. «Questo concorso è il trampolino di lancio per le ragazze del centro Sicilia–afferma Cellauro –come confermano i successi di Sara Rossello e di Paola Infantino, giovane di San Biagio Platani, Miss Eleganza nell’ultimo Miss Summer e finalista di “Una Ragazza per il Cinema”. Un sogno per le ragazze, che offre sbocchi artistici. Un grande grazie va ai patron Antonio Lo Presti e Daniela Eramo e all’agente Antonio Licitra per averle segnalate. Sono veramente contento per Sara Rossello e Paola Infantino che grazie alla loro bellezza, alla loro bravura e al loro talento hanno conquistato la finale. Per Sara Rossello poi è stato un trionfo con la fascia, il titolo nazionale e la borsa di studio».