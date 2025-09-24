Caltanissetta, dolore e cordoglio dei compagni e dei docenti dell’Istituto Professionale Alberghiero per la scomparsa di Michele Trentuno

CALTANISSETTA. Incredulità, commozione, dolore. E’ quello che i compagni di classe e i docenti di Michele Trentuno hanno provato alla notizia della sua tragica morte. All’Istituto Professionale Alberghiero, di cui è dirigente la prof. Loredana Schillaci, lo studente nisseno vi si era iscritto con grande entusiasmo ed interesse, ma quel suo sogno di diplomarsi e di diventare uno chef o comunque un operatore della ristorazione o di sala s’è purtroppo spento ieri all’Ospedale Sant’Elia dove il ragazzo è deceduto a seguito dei postumi di un terribile incidente avuto in via Regina Margherita con il suo monopattino. Un incidente che, da subito, è apparso gravissimo e a seguito del quale i medici del pronto soccorso dell’Ospedale Sant’Elia hanno tentato di salvarlo con un delicato intervento chirurgico. Michele tuttavia non ce l’ha fatta gettando nella disperazione più cupa non solo i genitori e i parenti, ma anche gli amici, e gli stessi compagni di scuola dell’Istituto professionale Alberghiero che ora ne piangono la sua improvvisa quanto imprevedibile scomparsa. I funerali si terranno giovedì, 25 settembre, nella Chiesa di Sant’Agata al Collegio alle ore 10:30.