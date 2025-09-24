Caltanissetta, dalla viabilità all’abusivismo: il neo comandante della Polizia Municipale svela i propositi e le prime impressioni

A Caltanissetta da alcuni giorni si è insediato il nuovo comandante della Polizia Municipale: è il dott. Raffaele Campanella, 58 anni, originario di Bari, con esperienze professionali maturate in diversi Comuni della Puglia. E’ stato chiamato per gestire un organico che comprende 61 vigili urbani (di cui 5 commissari e 56 ispettori e agenti, dei quali quattro ormai prossimi al pensionamento), 8 amministrativi e 3 operai. «L’idea che mi sono fatta è che qui ci sono delle persone che hanno una buona professionalità, con un potenziale enorme e tanta esperienza – dice – anche se abbiamo un’età media che purtroppo non è bassa, e ciò si riflette anche sulla predisposizione dei servizi poiché ci sono delle limitazioni di natura medica. Punterò molto sulla formazione del personale, sia interna che esterna: faremo nuovi corsi che saranno tenuti da me, di natura amministrativa e operativa, mentre quella esterna sarà sia teorica sia di natura pratica». «Già una certa idea della città me la sono fatta – aggiunge –e ho ravvisato la necessità di attenzionare alcuni problemi: quelli più evidenti riguardano il decoro urbano che richiede una maggiore pulizia delle strade, i comportamenti negligenti che si ravvisano con le deiezioni canine, la pulizia dei mercati, il bivacco che fanno le persone che si stravaccano sui bordi della fontana di piazza Garibaldi. Pensiamo di contribuire al fine di migliorare queste situazioni. Già facciamo un terzo turno di servizio che arriva sino all’una di notte, e poi, in collaborazione con le altre Forze dell’Ordine, ci occupiamo della infortunistica stradale; se non ci sono interventi prioritari ci occupiamo del presidio di piazza Garibaldi, al fine di scoraggiare atti illeciti e nello stesso tempo garantire quella sicurezza che i nisseni si aspettano da noi. Sempre a questo fine abbiamo un sistema di videosorveglianza urbana con 200 telecamere che ci permette di controllare quello che avviene in città e anche nelle due zone industriali di Caltanissetta e di San Cataldo». «Ci dedicheremo con grande attenzione – prosegue – pure alla lotta all’abbandono selvaggio dei rifiuti, che metteremo in atto avvalendoci di alcune pattuglie in borghese, oltre che prevedere un sistema di foto-trappole che saranno posizionate in punti sensibili del territorio comunale. Abbiamo intenzione inoltre di attivare una pattuglia di vigili che si occuperà del corretto conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini». «Un altro aspetto che vogliamo curare meglio –evidenzia il dott. Campanella – è quello dell’occupazione del suolo pubblico, poiché non possiamo più permettere che vengano sottratte aree pubbliche alla collettività senza alcun titolo, per cui porremo l’attenzione anche ai marciapiedi che spesso sono occupati indebitamente, e coloro i quali (ad esempio ambulanti o posteggiatori abusivi) metteranno in atto comportamenti non conformi verranno sanzionati. Assieme all’amministrazione municipale c’è anche l’intenzione di modificare o predisporlo ex novo il regolamento del Corpo di Polizia municipale, perché quello vigente è del 1998 per cui è ormai datato e va aggiornato. Bisognerà prevedere l’accesso ai ruoli della polizia locale ponendo dei limiti d’età e facendo in modo che qui arrivino soprattutto dei giovani: il nostro è un lavoro fisico e abbiamo bisogno di linfa nuova, per cui quando si faranno gli altri concorsi bisognerà porre dei limiti d’età e comunque fare in modo che i nuovi assunti siano in grado di assicurare a lungo un servizio efficiente». Ovviamente grande attenzione sarà riservata alla viabilità urbana, al traffico caotico nelle ore di punta e a quello che è un problema molto… sentito dalla popolazione, soprattutto nel periodo estivo, vale a dire i rumori molesti per le moto “smarmittate”.