Arresti a Riesi, l’on. Mancuso: «Lo Stato è presente, grazie a Carabinieri e Magistratura»

L’on. Michele Mancuso, deputato di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, esprime apprezzamento e gratitudine ai Carabinieri e alla Magistratura per l’operazione condotta a Riesi, che ha portato a un importante risultato sul fronte della legalità.

«Ancora una volta – dichiara Mancuso – lo Stato ha dimostrato di essere presente e determinato nel contrasto a ogni forma di criminalità. L’operazione di oggi è la conferma dell’altissimo livello di professionalità e dedizione con cui i Carabinieri, insieme alla Magistratura, operano quotidianamente per garantire sicurezza e giustizia ai cittadini».

Il deputato nisseno sottolinea come la lotta alla criminalità sia un passaggio imprescindibile per la crescita economica e sociale della provincia di Caltanissetta e dell’intera Sicilia.

«Rivolgo un plauso sincero – conclude Mancuso – a quanti hanno reso possibile questo risultato, ricordando che la legalità è la condizione essenziale per dare futuro e speranza ai nostri territori».