A Palermo il corteo per Gaza: in strada studenti e mondo dell’associazionismo

Diverse migliaia di manifestanti a Palermo per il corteo organizzato nell’ambito della manifestazione nazionale ‘Blocchiamo tutto’ indetta per chiedere lo stop delle armi a Gaza. Studenti, mondo dell’associazionismo, della scuola ed esponenti della società civile e delle professioni si sono dati appuntamento davanti al Teatro Massimo e da lì si sono mossi in corteo verso il Foro Italico. Tante bandiere della Palestina e dei sindacati di base, che hanno indetto per oggi uno sciopero generale. Tra gli striscioni esposti uno recita: “Fermare il genocidio a Gaza – Difendere la Flotilla – Stop economia di guerra – Abbassate le armi e alzate i salari”. Manifestazioni analoghe si stanno tenendo anche a Catania e Messina.