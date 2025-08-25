Zelensky ringrazia re Carlo: “Una vera fonte d’ispirazione”

(Adnkronos) –

Volodymyr Zelensky ha definito re Carlo una "vera fonte di ispirazione" dopo che il monarca ha inviato una lettera di sostegno in occasione del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina, che cadeva ieri 24 agosto. In un messaggio pubblicato su X, il re ha espresso la sua "più grande e profonda ammirazione" per il popolo ucraino che continua a difendere il proprio Paese dall'invasione russa, e ha chiesto una "pace giusta e duratura" in Ucraina. "Continuo a provare la più grande e profonda ammirazione per l'indistruttibile coraggio e lo spirito del popolo ucraino", ha scritto il sovrano. "Continuo a sperare che i nostri Paesi saranno in grado di continuare a collaborare strettamente per raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina". Zelensky ha affermato di essere "grato a Sua Maestà, il re Carlo III, e alla famiglia reale, per i suoi cordiali auguri a tutti gli ucraini nel giorno della nostra Indipendenza". Il presidente ucraino ha aggiunto: "Le gentili parole di Sua Maestà sono una vera ispirazione per il nostro popolo durante il difficile periodo di guerra. Apprezziamo la leadership del Regno Unito nel sostenere l'Ucraina e la nostra giusta causa: difendere la libertà dalla tirannia e garantire una pace duratura in Ucraina e in tutta Europa". Ieri l'Ucraina ha celebrato i 34 anni dall'uscita del Paese dall'Unione Sovietica. Oltre 2.000 reclute ucraine hanno festeggiato insieme al personale britannico presso un centro di addestramento Interflex. Un portavoce del governo britannico ha dichiarato: "Siamo solidali con il popolo ucraino, compresi coloro che hanno trovato una seconda casa qui nel Regno Unito, a causa della continua aggressione russa".