Villarosa, folla in festa per il concerto di Anna Tatangelo alla vigilia di San Giacomo: un gran successo nella notte delle stelle cadenti

Villarosa – È stato un vero bagno di folla quello che ieri sera, 9 agosto, ha accolto Anna Tatangelo in Viale Trinacchia. Alla vigilia della festa principale in onore di San Giacomo, patrono di Villarosa, la cantante ha regalato al pubblico un concerto intenso e coinvolgente, trasformando la serata in un momento di grande spettacolo.

Circa cinquemila persone hanno gremito l’area antistante il palco, allestito per l’occasione con un imponente impianto audio e luci. La Tatangelo ha proposto un viaggio musicale attraverso il suo repertorio, dai brani più celebri alle produzioni recenti, accompagnando la musica a una presenza scenica sensuale e sicura, capace di catalizzare l’attenzione dall’inizio alla fine.

Durante l’esibizione, l’artista ha condiviso un ricordo personale: il suo primo concerto, a soli quindici anni, si svolse proprio in Sicilia. “Questa terra mi carica sempre – ha detto – ed è un piacere tornare nelle piazze siciliane, dove c’è un entusiasmo unico”. Un entusiasmo che Villarosa ha confermato appieno, cantando e ballando sulle note dei brani più amati del suo repertorio.

L’evento si inserisce nel ricco programma dei festeggiamenti per San Giacomo, che raggiungeranno il culmine oggi, 10 agosto, con celebrazioni religiose, processione, fuochi d’artificio e momenti di intrattenimento popolare. La vigilia, tradizionalmente animata da musica e spettacoli, quest’anno ha offerto anche l’occasione di vivere la magia della “Notte di San Lorenzo”, sotto un cielo punteggiato dalle prime stelle cadenti d’agosto.

La serata si è chiusa tra applausi, cori e sorrisi, confermando Villarosa come un punto di riferimento per gli eventi estivi dell’entroterra siciliano.