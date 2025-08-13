Villalba. Al Club Diamante il torneo di biliardo 2026; Vincenzo Di Raimondo vince il torneo singolo

VILLALBA. Un torneo di biliardo con tante belle giocate e colpi da campione. Il torneo di biliardo a squadre, assieme a quello singolo, s’è svolto a Villalba. Numerosi i giocatori che vi hanno preso parte che hanno dato vita ad uno spettacolo davvero notevole.

Un plauso speciale ha riscosso il club Diamante che ha organizzato anche quest’anno una manifestazione sportiva che favorisce l’incontro e la socializzazione creando dei bei momenti di aggregazione e di condivisione nella comunità villalbese. Il torneo di biliardo a squadre lo ha vinto il Club Diamante di Villalba, mentre il torneo di biliardo lo ha vinto Vincenzo Di Raimondo, su Rosario La Paglia e Giovanni Granatella.