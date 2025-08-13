Salute

Un nuovo volto per la cultura nei parchi archeologici nisseni: Michele Celeste alla guida artistica

Un patrimonio che racconta millenni di storia e custodisce l’identità di un territorio intero si prepara a vivere una nuova stagione. Il Parco Archeologico di Gela – diretto dalla dott.ssa Donatella Giunta e che abbraccia i siti e i musei della provincia di Caltanissetta, dal Complesso minerario Trabia Tallarita a Palmintelli, da Sabucina a Vassallaggi, fino ai musei di Caltanissetta e Marianopoli – ha un nuovo Direttore artistico: Michele Celeste.

La sua nomina segna un cambio di passo. L’idea non è soltanto proteggere questi luoghi dal degrado, dalle sterpaglie e dalle incursioni dei tombaroli, ma trasformarli in palcoscenici vivi, capaci di ospitare esperienze culturali e spettacoli di respiro nazionale. Qui, teatro, musica, danza e performance potranno raccontare storie e suggestioni in chiave contemporanea, offrendo al pubblico proposte immersive e originali, lontane dalla logica dello spettacolo estivo “mordi e fuggi”.

Celeste, direttore del Teatro d’essai “La Condotta” di San Cataldo, è un volto noto della scena siciliana: attore, regista e autore, ha costruito negli anni percorsi teatrali di alto livello, spesso in condizioni difficili, guadagnandosi credibilità e rispetto anche oltre i confini regionali. Le sue collaborazioni e i contatti nel mondo dello spettacolo gli permetteranno di coinvolgere nomi di primo piano e di dare forma a cartelloni che possano realmente valorizzare gli spazi affidatigli.

Adesso resta da scoprire quale sarà il progetto che intende mettere in campo e con quali tempi. Di certo, con la sua esperienza e la sua visione, i parchi e i musei della provincia nissena si avviano verso una stagione in cui il passato potrà dialogare con le arti del presente.

