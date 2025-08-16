Trump: “Grandi progressi” con Putin. Il leader russo: “Kiev e gli europei non ostacolino la pace”

Il vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin, svoltosi il 15 agosto in Alaska, si è concluso con dichiarazioni improntate all’ottimismo ma senza un accordo definitivo. L’ex presidente statunitense, tornato sulla scena internazionale come mediatore nel conflitto russo-ucraino, ha definito l’incontro “molto produttivo” e ha parlato di “grandi progressi”, precisando che “pochissimi” restano i punti ancora da risolvere. “A breve – ha aggiunto – chiamerò la Nato e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky”.

Dal canto suo, Putin ha invitato Kiev e i paesi europei a “non ostacolare gli sforzi di pace”, auspicando un approccio meno conflittuale e più aperto al dialogo. L’incontro, durato diverse ore, è stato presentato da entrambi come un passo importante verso una possibile tregua, anche se al momento non sono stati ufficializzati accordi concreti.

Le reazioni internazionali non si sono fatte attendere. L’Unione Europea, attraverso una dichiarazione sottoscritta da 26 dei 27 Stati membri, ha ribadito che qualsiasi intesa dovrà garantire la sicurezza dell’Ucraina, il rispetto del diritto internazionale e la partecipazione attiva di Kiev e dell’Europa alle trattative.

Fonti diplomatiche riferiscono che, in caso di ulteriori passi avanti, potrebbe essere organizzato un summit trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. Ma la strada verso una pace duratura resta incerta, con molti nodi politici e territoriali ancora da sciogliere.