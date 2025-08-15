Tampona un’auto ferma al semaforo: paura e tragedia sfiorata all’imbocco della galleria presso la zona industriale di Caltanissetta

Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera, giovedì 14 agosto, intorno alle 21:00, nei pressi dell’imbocco della bretella che conduce alla zona industriale di Caltanissetta, in prossimità del punto vendita “Centesimo”. In quel tratto, dove sono in corso lavori stradali, è attivo un semaforo provvisorio per regolare il transito verso la galleria.

Secondo le prime informazioni, l’auto gcin alla guida un infermiere ha tamponato con estrema violenza una vettura che si trovava regolarmente ferma al rosso. A bordo dell’auto colpita viaggiava una famiglia composta da un uomo, sua moglie e il figlio. L’impatto, avvenuto con un veicolo completamente fermo, è sempre tra i più pericolosi in assoluto e, solo per puro caso, non si è trasformato in una tragedia.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare le prime cure. L’automobilista che ha provocato l’incidente sarebbe un infermiere. La dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale: non si esclude alcuna ipotesi, dalla possibile distrazione dovuta all’uso del telefono cellulare fino alla velocità eccessiva. Gli esami eseguiti in ospedale chiariranno se il conducente fosse o meno alla guida in stato di ebbrezza.

L’episodio ha provocato rallentamenti al traffico e ha suscitato forte indignazione, sia tra gli automobilisti coinvolti sia tra quanti hanno assistito alla scena, ricordando ancora una volta come comportamenti imprudenti al volante possano mettere in pericolo vite innocenti.