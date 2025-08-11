Riesi. Intervento di derattizzazione e disinfestazione del centro abitato

RIESI. E’ previsto nella giornata di oggi 11 agosto con inizio dalle ore 23 un intervento di disinfestazione e derattizzazione del centro abitato riesino. Dalle 23 di lunedì 11/08/2025 fino alle ore 06.00 di martedì 12/08/2025 sarà effettuato il trattamento di disinfestazione del centro abitato.
Pertanto, si invitano i cittadini a chiudere le finestre, a non esporre derrate alimentari all’esterno delle proprie abitazioni ed a provvedere al ricovero degli animali domestici all’interno dei locali. A seguire, a partire dalle ore 06.00 sarà effettuato l’intervento di derattizzazione sul territorio comunale.