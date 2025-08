Konstantinos Koulierakis, chi è il nome nuovo per la difesa della Juventus

(Adnkronos) –

La Juventus punta Konstantinos Koulierakis per la difesa. Tra i tanti nomi accostati al club bianconero, secondo le ultime news di mercato di oggi, martedì 5 agosto, il club bianconero avrebbe individuato nel centrale greco del Wolfsburg un profilo adatto a rinforzare la retroguardia di Igor Tudor, confermato in panchina dopo essere succeduto, nella seconda parte della scorsa stagione, a Thiago Motta. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Juve non avrebbe ancora avviato una vera e propria trattativa ma avrebbe fatto partire un primo sondaggio esplorativo per capire costi e disponibilità. Il profilo intriga, sia per età che per caratteristiche tecniche. Ma chi è Koulierakis?



Konstantinos Koulierakis è un giovane difensore centrale di 21 anni, classe 2001, che gioca in Germania, nel Wolfsburg. è cresciuto in patria, nel settore giovanile del Paok Salonicco e ha debuttato in prima squadra nella stagione 2022/23, distinguendosi subito tanto da prendersi il posto da titolare. Le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni del Wolfsburg, che lo ha acquistato per circa 12 milioni di euro la scorsa estate. In stagione ha collezionato, tra Bundesliga, Coppa di Germania ed Europa League, 34 presenze, diventando titolare inamovibile al centro della difesa e siglando anche due assist. Nel 2022 è stato convocato per la prima volta dalla Grecia con cui, dopo essere stato chiamato con le selezioni giovanili, ha collezionato 14 presenze. Si tratta di un centrale, di piede mancino, con un fisico importante (è alto 1,88) e molto forte soprattutto in marcatura, mentre fatica a tenere il passo in velocità soprattutto negli spazi aperti. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)