Tesauro in Consiglio comunale: “Un anno di impegno, trasparenza e visione per Caltanissetta”

CALTANISSETTA – “È mio dovere e onore rendere conto alla città dell’attività svolta”. Con queste parole il sindaco Walter Tesauro ha aperto la relazione annuale presentata al Consiglio comunale, tracciando il bilancio del primo anno di amministrazione, da giugno 2024 a giugno 2025.

Un momento che il primo cittadino ha definito “fondamentale sotto il profilo della trasparenza e del confronto”, utile non tanto per stilare un vero e proprio rendiconto – vista la brevità del periodo – quanto per illustrare l’impronta amministrativa adottata, le azioni avviate e le priorità affrontate nel solco del programma politico presentato in occasione della consultazione elettorale del 2024.

Tesauro ha sottolineato come l’obiettivo principale sia stato quello di costruire basi solide, affrontando le difficoltà con spirito di servizio, metodo condiviso e una chiara volontà di imprimere un cambiamento culturale e amministrativo alla città. “Questo primo anno rappresenta un primo giudizio sul metodo – ha affermato – sulla nostra capacità di affrontare i problemi, di lavorare in squadra e di gettare le fondamenta per un governo efficace ed efficiente”.

Tra le criticità maggiori affrontate, il sindaco ha ricordato la grave crisi idrica che la scorsa estate ha colpito l’intera Sicilia, e in particolare il territorio nisseno, con invasi ridotti al minimo e difficoltà diffuse nell’approvvigionamento. “Nonostante le emergenze – ha aggiunto – abbiamo portato avanti il programma, con l’obiettivo di cogliere tutte le opportunità utili per lo sviluppo economico e ambientale della città”.

L’azione amministrativa, ha rimarcato Tesauro, si è fondata su un approccio ispirato all’ascolto, al confronto e alla responsabilità istituzionale. Centrale, in questo senso, è stato il rapporto con la dirigenza comunale, con i funzionari e con l’intero apparato amministrativo, così come il dialogo costante con i consiglieri di maggioranza e di opposizione, con le realtà socio-economiche del territorio e con l’intera cittadinanza.

“Abbiamo cercato di rimuovere abitudini consolidate – ha detto ancora – per avviare una gestione più snella e moderna, mantenendo sempre il rispetto dei ruoli e della normativa vigente”. Un percorso condiviso con i nove assessori nominati nei rispettivi ambiti di delega, con il presidente del Consiglio comunale e con tutti i consiglieri, cui Tesauro ha rivolto un sentito ringraziamento per l’impegno istituzionale profuso.

A partire da oggi, Il Fatto Nisseno proporrà una serie di articoli di approfondimento dedicati all’attività svolta da ciascun assessorato, ripercorrendo, delega per delega, gli interventi più rilevanti, le azioni intraprese e le prospettive delineate per il futuro. Un racconto dettagliato del primo anno di lavoro dell’amministrazione Tesauro, attraverso la voce e l’operato di ogni singolo assessore.