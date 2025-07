Rete sanitaria. Il 22 luglio a Palermo Consiglio comunale di Gela, con Sindaco e Giunta in protesta davanti all’Ars

Il consiglio comunale di Gela, martedì prossimo 22 luglio, si riunirà davanti all’Ars, a Palermo, alla presenza del sindaco Terenziano Di Stefano e della giunta.

L’iniziativa è stata organizzata per contestare la riduzione di sedici posti letto per l’ospedale Vittorio Emanuele, prevista nella nuova rete ospedaliera predisposta dal governo regionale.

“Gela da anni è ricompresa tra le città ad alto rischio ambientale e inserita nei siti di interesse nazionale, per gli effetti dell’industrializzazione, non possiamo permettere l’ennesimo ridimensionamento”, dice il sindaco. Proprio martedì l’assessore regionale alla sanità Daniela Faraoni illustrerà i contenuti della rete ospedaliera in commissione Sanità all’Ars. A Gela, da giorni, contro la riduzione dei posti ospedalieri, è stata avviata una mobilitazione politica e delle forze sociali. (ANSA).