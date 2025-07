Rassegna Stampa. Caltanissetta, iniziano i lavori per il rifacimento del manto stradale in città

Si comincia dal viale Luigi Monaco. Da martedì il cantiere si sposta nel viale della Regione. L’appalto da 5 milioni con fondi del Pnrr prevede anche il completamento della pista ciclabile

Cominciano oggi i lavori per il rifacimento del manto stradale in città. Complessivamente gli interventi riguarderanno circa 26 chilometri delle strade urbane ma l’appalto prevede anche il completamento della pista ciclabile che attraverserà la città, creando un collegamento con i tratti già esistenti. I lavori (da concludere entro un anno) sono finanziati con un progetto europeo Next Generation nell’ambito del PNRR dell’importo di 5 milioni di euro. Il primo cantiere è previsto nella via Luigi Monaco, dall’incrocio con la via Mulè (ingresso del Cefpas), laddove nei mesi scorsi sono stati effettuati vari scavi. Martedì 8 luglio gli operai si spostano nel viale della Regione. I cantieri coinvolgeranno, ogni volta, delimitate tratte urbane per evitare la congestione del traffico veicolare, ma i disagi ed i rallentamenti saranno inevitabili. I benefici potranno vedersi a lavori ultimati, quando le attuali numerose buche nel manto stradale si spera che siano un lontano ricordo. L’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Calogero Adornetto, ha spiegato che «per i futuri lavori da realizzare nelle strade imporremo una tecnica chiamata No Dig, in modo da evitare a ogni costo scavi a cielo aperto. Il regolamento comunale per opere nel suolo pubblico, difatti, prevede il rifacimento dell’intera carreggiata qualora gli scavi vengano effettuati su strade manutentate da meno di tre anni». Questi lavori che cominciano oggi potevano essere avviati nel mese di febbraio ma l’amministrazione ha scelto di posticiparli sia per consentire degli interventi già calendarizzati dall’Enel, sia per attendere la chiusura delle attività didattiche nelle scuole. E’ stato anche spiegato che questi lavori devono essere realizzati nelle ore diurne poiché la scarificatura del manto e la successiva bitumatura necessitano di macchinari che, se usati in orari notturni, potrebbero generare disturbo della quiete pubblica. E’ inclusa nel progetto anche la riqualificazione del Parco Rosario Assunto i cui lavori sono iniziati nelle scorse settimane. Lì saranno realizzati bagni pubblici, un chiosco che verrà affidato in gestione a privati e una piazzola per svolgere ginnastica libera e ospitare eventi.