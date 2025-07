Un ragazzo di 15 anni è scomparso da ieri. L’adolescente è stato visto in serata insieme a una coetanea, poi ha spento il telefono e non ha fatto più rientro a casa. Dopo la denuncia dei genitori è stato subito attivato il piano di ricerche. Polizia e carabinieri, dopo avere ascoltato i genitori, lo stanno cercando ovunque ma al momento non ci sono tracce che riconducono al giovane.