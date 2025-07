Paola Lobue è la nuova presidente del Lions Club di Caltanissetta: “Al centro, la donna e la forza del noi”

È tempo di passaggio della campana per il Lions Club di Caltanissetta, che ha celebrato il rito di transizione della leadership con una cerimonia carica di emozioni e significati. A guidare il Club per l’anno sociale 2025-2026 sarà la dottoressa Paola Lobue, originaria di Serradifalco, che raccoglie il testimone dall’ingegnere Salvatore Vancheri. Un passaggio importante dopo un anno denso di iniziative, entusiasmo e apertura verso nuove energie, con l’ingresso di soci, giovani Leo e giovanissimi Cuccioli Lions.

Nel suo primo intervento ufficiale, la presidente Lobue ha espresso entusiasmo e determinazione: “Ricevere la campana è per me un grande onore. Guiderò il Club nel segno del servizio, della solidarietà e dell’amicizia, valorizzando ogni voce e promuovendo progetti concreti per il territorio.”

Cuore del suo mandato sarà il tema della donna, figura troppo spesso sottovalutata, ma fondamentale per la crescita di ogni comunità. “Ma al centro ci siamo tutti – ha precisato – uomini e donne uniti dallo spirito del ‘We Serve’. Nessuno resterà ai margini. Siamo una squadra e insieme possiamo fare la differenza.”

Accanto alla presidente, il nuovo staff è già pronto a dare il proprio contributo: il ruolo di segretario sarà ricoperto da Fabrizio Fiorenza, quello di tesoriere da Fabrizio Lo Porto, mentre Alfonso La Loggia sarà il cerimoniere e Dina Calabrese rivestirà la funzione di censore.

“Grazie a tutti i soci e socie – ha concluso Paola Lobue – per il tempo, le idee e il cuore che metteremo insieme in questo nuovo cammino. Pronti a scrivere una nuova, bella pagina della storia del nostro Club.”

Il Lions Club di Caltanissetta guarda avanti, unendo esperienza, sensibilità e spirito di servizio in una nuova stagione di impegno e comunità.